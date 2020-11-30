30.11.2020, 07:56

Водители, осторожно! На дорогах возможен гололед


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Jäised teeolud Viljandimaal
Jäised teeolud ViljandimaalFoto: Kenno Soo

Рано утром в понедельник, 30 ноября, дороги в Рапламаа, Ярвамаа, Вирумаа, местами в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа были заснежены, в других местах дорожное покрытие - влажное. До обеда температура воздуха будет ниже нуля, поэтому заснеженные и влажные участки дорог могут быть скользкими.

Днем в понедельник в Эстонии будет облачная погода, пишет RusERR.

В Центральной и Западной Эстонии пройдет снег, мокрый снег, в восточной части страны вероятность осадков будет ниже. Температура воздуха — от -1 до +2 градусов.

На дорогах возможен гололед, предупредили в Департаменте шоссейных дорог.

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