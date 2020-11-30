Водители, осторожно! На дорогах возможен гололед

Jäised teeolud Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Рано утром в понедельник, 30 ноября, дороги в Рапламаа, Ярвамаа, Вирумаа, местами в Харьюмаа, Тартумаа и Вильяндимаа были заснежены, в других местах дорожное покрытие - влажное. До обеда температура воздуха будет ниже нуля, поэтому заснеженные и влажные участки дорог могут быть скользкими.