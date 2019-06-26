Водители! Кристофер Нолан, съемки в фильме "Tenet" и достойная зарплата ждут вас

Для съемок в фильме ищут водителей, задачей которых будет ездить по съемочной площадке. Съемки пройдут в течение 13-16 дней в период 8-26 июля в Таллинне.

Однако участвовать нужно во все дни съемок и в полный рабочий день, который может диться больше 12 часов с раннего утра. Кроме того, необходимо иметь собственный автомобиль — не яркого цвета

Водитель получит не только 69 чистыми на руки, но ему также компенсируют топливо. Зарегистрироваться для участия можно здесь.