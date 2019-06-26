26.06.2019, 20:08
Водители! Кристофер Нолан, съемки в фильме "Tenet" и достойная зарплата ждут вас
К участию в съемках голливудского фильма Кристофера Нолана "Tenet" уже были приглашены многие эстоноземельцы, но теперь нужны новые участники — на этот раз с водительскими правами и автомобилем.
Для съемок в фильме ищут водителей, задачей которых будет ездить по съемочной площадке. Съемки пройдут в течение 13-16 дней в период 8-26 июля в Таллинне.
Однако участвовать нужно во все дни съемок и в полный рабочий день, который может диться больше 12 часов с раннего утра. Кроме того, необходимо иметь собственный автомобиль — не яркого цвета
Водитель получит не только 69 чистыми на руки, но ему также компенсируют топливо. Зарегистрироваться для участия можно здесь.
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