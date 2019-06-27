27.06.2019, 09:21

Водители, готовьтесь! В связи со съемками фильма Нолана в центре Таллинна вводятся ограничения


rus.delfi.ee
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Nolani filmivõtte rahvas
Nolani filmivõtte rahvasFoto: Margus Pahv

В связи со съемками фильма Кристофера НоланаTenet” в предстоящие выходные — с часа ночи в субботу, 29 июня, и до полуночи воскресенья, 30 июня будут введены ограничения движения на Пярнуском шоссе: на отрезке от площади Вабадузе до начала улицы Тонди, а также на перекрестке улиц Лийвалайа и Суур-Америка.

Движение пешеходов на Пярнуском шоссе с кратковременными ограничениями будет обеспечено, должна быть обеспечена возможность движения легкового транспорта по одной полосе Пярнуского шоссе — с часа ночи и до шести часов утра 29 июня, а также с 23:00 до 24:00, и 30 июня с часа ночи до 6:00 и с 23:00 до полуночи, передает rus.err.ee.

В течение всего периода также будет обеспечено движение общественного транспорта, однако возможны временные ограничения продолжительностью не более 15 минут.

Город также предоставляет возможность перекрыть на время съемок выезды на Пярнуское шоссе с улиц Сакала, Сюда, Роозикрантси, Харидузе, Тынисмяги и Татари (но с исключением для посетителей ЗАГСа).

Также будут закрыты выезды на Пярнуское шоссе с улиц Луха, Винеэри, парка Диаконисси, Пайде, Магдалеэна и Рапла.

Как ранее сообщалось, что съемки в Таллинне пройдут летом этого года, всего будет 13 съемочных локаций, включая Горхолл.

Окончательного решения по Лаагна теэ еще не принято.

В фильме сыграют Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Димпл Кападиа, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи и Кеннет Брана, а премьера фильма назначена на 17 июля 2020 года.

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