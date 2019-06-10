Водители, готовьтесь. У ”Русалки” вновь изменится организация движения

”Движение будет организовано по системе 2+2. Это значит, что будут открыты две полосы движения в сторону центра и две полосы в сторону Пирита. При этом, правая полоса из Пирита в Кесклинн будет со свободным движением, что значит, что движение на ней не регулируется светофорами, за исключением светофора у посольства Китая. В направлении Певческого поля, а также в обратном направлении, будет открыто по одной полосе движения”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Участники движения должны будут учитывать, что левый поворот с улицы Пирита на Нарвское шоссе и правый поворот с Нарвского шоссе на улицу Пирита по-прежнему закрыты. Попасть из Пирита к Певческому полю и обратно можно с помощью альтернативных маршрутов.

Новая организация движения будет действовать до середины августа.