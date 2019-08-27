Водители автобусов устраивают пикет. Они требуют повышения зарплат

Входящие в Транспортный профсоюз водители автобусов во вторник проведут пикет перед Министерством экономики и коммуникаций с требованием разумного и мирного решения проблемы поднятия заработной платы.
Согласно статистике, сейчас 74% водителей автобуса старше 51 года и лишь 6% — моложе 35 лет. Транспортный профсоюз придерживается мнения, что рост зарплат необходим для того, чтобы сократить нехватку водителей автобусов и тем самым облегчить нагрузку других водителей.
Водители автобусов не исключают, что в будущем возможны и забастовки.
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