Водители автобусов готовятся к трудным переговорам по зарплате

В настоящее время минимальная заработная плата водителей автобусов составляет 945 евро в месяц. При этом проект коллективного договора, который Профсоюз работников транспорта направил всем крупным автобусным компаниям, предусматривает, что уже со следующего года она вырастет до 1200 евро, передает rus.err.ee.
Переговоры с работодателями ожидаются трудными, и на этот раз нет особого оптимизма для достижения соглашения.
По мнению профсоюзов, для повышения зарплат нужна воля правительства, поскольку в условиях жесткой конкуренции транспортные компании участвуют в тендерах на не самых выгодных для себя условиях.