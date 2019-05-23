Водители автобусов готовятся к трудным переговорам по зарплате

Переговоры с работодателями ожидаются трудными, и на этот раз нет особого оптимизма для достижения соглашения.

По мнению профсоюзов, для повышения зарплат нужна воля правительства, поскольку в условиях жесткой конкуренции транспортные компании участвуют в тендерах на не самых выгодных для себя условиях.