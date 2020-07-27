Водителем въехавшего в Берлине в людей эстонского внедорожника оказался выходец из Косово, которого бросила девушка

Если сначала не исключалась версия о теракте, то позже правоохранительные органы от нее отказались ввиду несостоятельности. Полиции удалось выяснить, что недавно мужчину бросила девушка. Ночью он сильно выпил, после чего сел за руль.

Сам молодой человек в результате инцидента не пострадал. После проведенного вчера во второй половине дня допроса ему было предъявлено подозрение в попытке убийства.

Сейчас выясняется, пытался ли он скрыться с места происшествия. Отмечается, что автомобиль находился в таком положении, будто бы мужчина собирался вернуться.

Черный внедорожник зарегистрирован на фирму и имеет эстонский регистрационный номер. Сам мужчина зарегистрирован как житель города Детмольд, расположенного на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия. Согласно показаниям алкометра, опьянение водителя составляло 0,7 промилле. На настоящий момент непонятно, почему этот показатель такой маленький, поскольку, по словам знакомых, мужчина напился очень сильно. Суд будет руководствовать результатами анализа крови. Результаты теста на содержание наркотиков пока не поступили.