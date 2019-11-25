Водителей призывают не бояться штрафа: не усугубляйте ситуацию на дороге!

Погибшие животные, которые валяются на дорогах и обочинах, представляют опасность для участников дорожного движения, особенно в темное время. Опасности подвергаются и другие животные и птицы, которые употребляют падаль в пищу.
Как показывает дискуссия в социальных сетях, часто водители не сообщают о столкновениях с животными официальным инстанциям из-за боязни получить от полиции штраф.
Сайт Lemmikloom поинтересовался в Департаменте полиции и погранохраны, имеют ли эти страхи под собой основание?
На вопрос ответил руководитель мобильной аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Танель Пяюмаа:
"Если материальный ущерб возник в результате наезда на животное или при уклонении от этого, то нужно о ДТП незамедлительно сообщить по телефону 112 и действовать соответственно полученным распоряжениям. Как правило, в этих ситуациях водитель не наказывается.
Если при движении вы замечаете раненое или погибшее животное на дороге или обочине, стоит об этом дать знать по телефону 112 или в Инспекцию по окружающей среде по телефону 1313. Мертвое или травмированное животное на дороге представляет большую опасность для других участников движения".
Объединение Eesti Metsloomaühing (Лесные животные Эстонии) обращает внимание, что не информирование полиции о таких инцидентах — крайне безответственно, особенно в случае, когда на дорогах оставляют страдать раненых в столкновении животных.
"Поведение травмированного животного непредсказуемо, животное становится еще более опасным для других участников дорожного движения". Организация подчеркивает, что в результате инцидента никого не наказывают, а информирование о столкновениях на дорогах будет и во благо животного, и в интересах обеспечения безопасности. Eesti Metsloomaühing обещает также помощь в таких случаях со своей стороны. Контактный номер объединения — 5632 2200.
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