Водителей призывают не бояться штрафа: не усугубляйте ситуацию на дороге!

Как показывает дискуссия в социальных сетях, часто водители не сообщают о столкновениях с животными официальным инстанциям из-за боязни получить от полиции штраф.

Сайт Lemmikloom поинтересовался в Департаменте полиции и погранохраны, имеют ли эти страхи под собой основание?

На вопрос ответил руководитель мобильной аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Танель Пяюмаа:

"Если материальный ущерб возник в результате наезда на животное или при уклонении от этого, то нужно о ДТП незамедлительно сообщить по телефону 112 и действовать соответственно полученным распоряжениям. Как правило, в этих ситуациях водитель не наказывается.

Если при движении вы замечаете раненое или погибшее животное на дороге или обочине, стоит об этом дать знать по телефону 112 или в Инспекцию по окружающей среде по телефону 1313. Мертвое или травмированное животное на дороге представляет большую опасность для других участников движения".