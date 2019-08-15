15.08.2019, 14:03

Водитель TLT не впустил инвалида в салон, нагрубил и посоветовал ждать следующего автобуса

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комментарий фирмы
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busseFoto: Madis Veltman

Таллинн гордится системой бесплатного общественного транспорта. Но, как показывает практика, пользоваться им могут не все. Гордиться, соответственно, тоже.

10 августа в Facebook написали пост, который за пару дней собрал 700 лайков, 400 перепостов и 500 комментариев.

"Сегодня была свидетелем того, как человек с ограниченными возможностями ждал автобуса 20 минут, но так и не смог попасть в автобус, так как водитель в грубой форме сказал, что у него нет ключей от мостика для инвалидов и в не менее грубой форме посоветовал подождать следующего автобуса еще 20 минут", — написала автор.

Скриншот поста Facebook
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RusDelfi отправил запрос в Tallinna Linnatranspordi AS с просьбой прокомментировать ситуацию. В фирме подтвердили, что такой случай действительно имел место.

"Автобус направлен на технический контроль, а водитель отдельно проинструктирован по части использования пандуса, — сообщил руководитель отдела коммуникаций TLT Каарель Кутти. - Поскольку помогать пассажирам-инвалидам — это рутинная обязанность водителя, очень стыдно, что такое произошло. Предприятие извиняется перед пассажиркой за неприятный опыт".

Логично задаться вопросом: все ли водители знают, как использовать пандус для людей на колясках? По словам Кутти, все водители автобусов проинструктированы, что если они видят пассажиров с ограниченными возможностями на остановке, то должны отнестись к ним с особым вниманием: помочь безопасно попасть в автобус и выйти из него.

"Для этого водитель должен выбрать подходящее место для парковки, остановиться вблизи тротуара, опустить или наклонить автобус и при возможности оказать необходимую помощь", — пояснил он.

"Водитель пытался открыть пандус, но ручка была заблокирована, — продолжил представитель TLT. — Мы, безусловно, хотим, чтобы работающие в нашей компании водители автобусов были более отзывчивыми, внимательными и способными объяснить ситуацию. Этому инциденту, вероятно, способствовал и тот факт, что данный водитель работает с частичной занятостью, плюс этот конкретный автобус был ему незнаком".

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