Водитель TLT не впустил инвалида в салон, нагрубил и посоветовал ждать следующего автобуса

Таллинн гордится системой бесплатного общественного транспорта. Но, как показывает практика, пользоваться им могут не все. Гордиться, соответственно, тоже.
10 августа в Facebook написали пост, который за пару дней собрал 700 лайков, 400 перепостов и 500 комментариев.
"Сегодня была свидетелем того, как человек с ограниченными возможностями ждал автобуса 20 минут, но так и не смог попасть в автобус, так как водитель в грубой форме сказал, что у него нет ключей от мостика для инвалидов и в не менее грубой форме посоветовал подождать следующего автобуса еще 20 минут", — написала автор.
RusDelfi отправил запрос в Tallinna Linnatranspordi AS с просьбой прокомментировать ситуацию. В фирме подтвердили, что такой случай действительно имел место.
"Автобус направлен на технический контроль, а водитель отдельно проинструктирован по части использования пандуса, — сообщил руководитель отдела коммуникаций TLT Каарель Кутти. - Поскольку помогать пассажирам-инвалидам — это рутинная обязанность водителя, очень стыдно, что такое произошло. Предприятие извиняется перед пассажиркой за неприятный опыт".
Логично задаться вопросом: все ли водители знают, как использовать пандус для людей на колясках? По словам Кутти, все водители автобусов проинструктированы, что если они видят пассажиров с ограниченными возможностями на остановке, то должны отнестись к ним с особым вниманием: помочь безопасно попасть в автобус и выйти из него.
"Для этого водитель должен выбрать подходящее место для парковки, остановиться вблизи тротуара, опустить или наклонить автобус и при возможности оказать необходимую помощь", — пояснил он.
"Водитель пытался открыть пандус, но ручка была заблокирована, — продолжил представитель TLT. — Мы, безусловно, хотим, чтобы работающие в нашей компании водители автобусов были более отзывчивыми, внимательными и способными объяснить ситуацию. Этому инциденту, вероятно, способствовал и тот факт, что данный водитель работает с частичной занятостью, плюс этот конкретный автобус был ему незнаком".
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