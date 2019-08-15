Водитель TLT не впустил инвалида в салон, нагрубил и посоветовал ждать следующего автобуса

10 августа в Facebook написали пост, который за пару дней собрал 700 лайков, 400 перепостов и 500 комментариев.

"Сегодня была свидетелем того, как человек с ограниченными возможностями ждал автобуса 20 минут, но так и не смог попасть в автобус, так как водитель в грубой форме сказал, что у него нет ключей от мостика для инвалидов и в не менее грубой форме посоветовал подождать следующего автобуса еще 20 минут", — написала автор.

Скриншот поста Facebook

RusDelfi отправил запрос в Tallinna Linnatranspordi AS с просьбой прокомментировать ситуацию. В фирме подтвердили, что такой случай действительно имел место.



"Автобус направлен на технический контроль, а водитель отдельно проинструктирован по части использования пандуса, — сообщил руководитель отдела коммуникаций TLT Каарель Кутти. - Поскольку помогать пассажирам-инвалидам — это рутинная обязанность водителя, очень стыдно, что такое произошло. Предприятие извиняется перед пассажиркой за неприятный опыт".

Логично задаться вопросом: все ли водители знают, как использовать пандус для людей на колясках? По словам Кутти, все водители автобусов проинструктированы, что если они видят пассажиров с ограниченными возможностями на остановке, то должны отнестись к ним с особым вниманием: помочь безопасно попасть в автобус и выйти из него.

"Для этого водитель должен выбрать подходящее место для парковки, остановиться вблизи тротуара, опустить или наклонить автобус и при возможности оказать необходимую помощь", — пояснил он.