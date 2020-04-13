Водитель: не надо бояться общественного транспорта. В магазине, например, больше народа

”С таким кризисом еще никто из нас не сталкивался. Это новая ситуация как для водителей автобусов, так и для пассажиров”, — говорит водитель с многолетним стажем Рудольф Кивикинг.

”На конечной остановке, а также по окончании смены автобусы дезинфицируются. На поверхностях, с которыми соприкасаются пассажиры, не должны оставаться возбудители болезней”, — отметил он и добавил, что для обеспечения безопасности и сами люди должны вести себя ответственно: держать дистанцию с другими пассажирами и по возможности носить маску.

Сам Кивикинг чувствует себя на рабочем месте в безопасности: ”Закрытая первая дверь, прекращение продажи билетов и создание зоны безопасности за кабиной водителя — это разумные решения, которые позволяют чувствовать себя защищенным”.

Яаника Неола, работающая водителем чуть более года, также чувствует себя за рулем безопасно. ”Я больше переживаю за семью. Когда прихожу с работу, то тщательно мою и дезинфицирую руки и переодеваюсь. За себя я не боюсь. Скорее стараюсь сделать так, чтобы я не стала переносчиком”.

”Не следует бояться ездить на общественном транспорте. Через магазин, к примеру, проходит намного больше людей, чем через автобус. Важно соблюдать с другими пассажирами максимально возможную дистанцию”, — отмечает она.

По словам Неола, важно не менять график движения автобусов, поскольку это позволяет снизить риски заражения. ”Сначала казалось, что людей мало, а автобусом много. Но в последнее время пассажиров стало больше. Некоторые пассажиры, когда видят, что в автобусе много народа, остаются ждать следующего”.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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