Водитель, гнавший по шоссе Таллинн-Нарва со скоростью 186 км/ч, отправлен за решетку

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, он ходатайствовал в суде о взятии мужчины под стражу, потому что поведение данного человека крайне опасно для общества. «Из последнего своего наказания он не сделал соответствующих выводов и спустя короткое время, он продолжил совершать новые преступления,» пояснил прокурор. «Не стоит надеяться на то, что в связи с объявленным в Эстонской Республике чрезвычайным положением, будет нарушена работа правоохранительных органов и преступники останутся безнаказанными. Как раз наоборот, в это сложное время нашим приоритетом является обеспечение безопасности и общественного порядка. Именно поэтому относимся к подобным происшествиям со всей строгостью,» добавил Листов.

"Это не только очень серьезное нарушение, но пример необдуманного и беспечного поведения, когда человек намеренно поставил в опасность и себя, и других участников дорожного движения", – сказала руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон. „К счастью, сейчас все закончилось без ДТП и никто не пострадал, но последствия могли быть намного трагичнее".

Лея Бяренсон добавила, что управление транспортным средством в состоянии опьянения и на большой скорости значительно уменьшает скорость реакции и способность восприятия ситуации. "Такой водитель не в состоянии отреагировать даже не самое незначительное препятствие, не говоря уже о ситуации, когда на дорогу может неожиданно выйти пешеход – это может привести к самым тяжким последствиям. Водители должны делать все от себя зависящее, что чтобы все вернулись домой живыми и здоровыми. Управляйте автомобилем только в трезвом виде и придерживайтесь разрешенной скорости", – добавила Бяренсон.

По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда подозреваемый был взят под стражу сроком на 2 месяца.