Водитель Atko оставил инвалида на остановке. Якобы коляска не помещалась в автобус

Предприятие Atko Grupp пояснило, что два пассажира были с детскими колясками, одну из которых прикрепили ремнями на предназначенное для этого место, а вторую в сложенном виде - в салоне. Поэтому, по заверению автобусной фирмы, человек в инвалидной коляске в самом деле не вместился.

Пассажир этого же рейса рассказывает другую историю. "Обе пустые коляски стояли в автобусе на месте для инвалидов и не были сложены", - сказал он. По его словам, речь идет о маленьких прогулочных колясках, которые можно было бы сложить. "Думаю, что скорее всего у водителя было мало времени и он не хотел с этим возиться", - сказал пассажир.

Кроме автобусов сейчас ни один вид общественного транспорта из Палдиски в Таллинн не ходит.

Компания Atko Grupp добавила к сказанному следующее: "Заверяем, что водители автобусов всегда берут инвалидов в колясках и пассажиров с детскими колясками, хотя, если исходить из безопасности пассажиров, они могли бы это делать только тогда, когда предназначенное для перевозки колясок место в автобусе свободно".