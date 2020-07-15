Вода в Какумяэ очистилась от энтерококков, но на пляже появились сине-зеленые водоросли

С 9 июля управа района Хааберсти рекомендовала не купаться в Какумяэ, поскольку обнаруженные в воде бактерии могут вызывать заболевания пищеварительного тракта, пишет rus.err.ee.

"Теперь такого ограничения больше нет", — сообщил в среду старейшина Хааберсти Андре Ханимяги по результатам повторного анализа воды.

Между тем в Департамент здоровья поступила информация о возможном распространении сине-зеленых водорослей (цианобактерий) на пляже в Какумяэ.

Ведомство рекомендует внимательно следить за цветом воды во время купания. "Если вода стала желтовато-зеленой, а берег у воды покрыт плотной зеленой массой с затхлым запахом, то речь может идти о сине-зеленых водорослях. Если меняющие цвет воды водоросли настолько маленькие, что не удерживаются на ветке, которую окунули в воду, то вероятность сине-зеленых водорослей еще выше", — сообщили в департаменте.

Отравление токсинами, которые выделяют водоросли, в основном происходит при глотании воды. Случаи серьезных отравлений встречаются редко; в основном водоросли угрожают маленьким детям, пожилым людям, а также домашним животным.