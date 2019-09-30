Во вторник в Эстонии стартует месячник каши. Школьников ждут призы

К программе могут присоединиться все ученики 1-8 классов (для этого нужно, чтобы учитель зарегистрировал класс на сайте www.pudruprogramm.ee). Каждый участник получит диплом с выражением благодарности и книгу рецептов, в составлении которой участвовали Ленна Куурма, Геттер Яани, Мерле Лийвак, Кристель Ааслайд, Отт Лепланд и Уку Сувисте.

Победивший класс определится в результате розыгрыша 23 октября. Приз — интересный вечер с любимыми звездами в таллиннском ресторане Vapiano торгового центра Solaris 31 октября. На финальном мероприятии также определится любимая каша эстонских школьников 2019 года. Этот титул достанется каше, которую дети чаще всего самостоятельно готовили в рамках месяца каши.

Кроме того, в рамках месяца каши состоится творческий конкурс, где детей пригласят мастерить и подарить новую жизнь упаковкам из-под каши. Конкурс пройдет в двух категориях: 1-3 классы и 4-8 классы. Класс, победивший в первой категории, сможет посетить центр батутов Happy Fly, а победивший во второй категории — получит билеты в кинотеатр Forum Cinemas.

”Эстонские школьники очень интересуются повторным использованием и экологичным образом жизни. Все это важно и для Veski Mati. Мы приглашаем детей поделиться идеями о том, что интересного или полезного можно сделать из упаковок от каши. Мы с нетерпением ждем классных решений — чем необычнее, тем лучше”, — отметил Политанов.

В прошлом году в программе приняли участие более 6500 эстонских школьников, которые в ходе тестирования рецептов съели около 1,3 тонны каши и других зерновых продуктов. Подробнее о программе можно узнать на сайте www.pudruprogramm.ee и на странице Pudruprogramm в Facebook.