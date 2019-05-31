Во вторник утром на Нарвском погранпункте пересечение границы может занять больше времени

Организатор учений, старший чиновник охраны правопорядка бюро информации Идаской префектуры Урмас Эльми рассказал, что цель этих учений — отточить процесс ведения производства и тактику полиции в случае подачи ходатайств об предоставлении убежища.

"Это означает, что 4 июня на пограничном пункте будет больше полицейских, а процесс пересечения границы в Нарве в утренние часы может занять чуть больше времени", — сказал Эльми.

"Заранее приносим извинения за возможные неудобства, но со своей стороны мы сделаем всё, чтобы пересечение границы шло в обычном ритме", — сказал Урмас Эльми.

Людей, пересекающих границу во время учений, полиция просит следовать указаниям полицейских и в случае вопросов обращаться к ближайшему сотруднику пограничного пункта.