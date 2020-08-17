17.08.2020, 17:37
Во вторник у жителей Ласнамяэ в районе Прийсле не будет горячей воды
Во вторник, 18 августа, теплоснабжающее предприятие Utilitas будет проводить ремонт теплотрассы в районе Прийсле. Работы начнут в 13:00 и закончат не позднее 1:00 19 августа, сообщает rus.err.
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