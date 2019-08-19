19.08.2019, 12:01

Во вторник таллиннский общественный транспорт будет ходить чаще, но пробок на Нарвском шоссе не избежать


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Liiklusummik. Pilt on illustreeriv.Foto: Jaanus Lensment

Завтра, 20 августа, таллиннский общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию, но в связи с проведением семейного дня в честь Дня восстановления независимости у телебашни и концерта Андреа Бочелли на Певческом поле, в интересах гостей решено выпустить дополнительные автобусы и уплотнить график движения трамваев.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков рассказал, что город заботится о том, чтобы завтра в праздничный день работа городского общественного трнаспорта соответствовала ожиданиям горожан, поэтому на линии выйдут дополнительные автобусы и трамваи. В то же время, вице-мэр отметил, что, принимая во внимание масштабность мероприятий, нужно учесть, что в вечерние часы транспорт не сможет придерживаться графика.

”Для обеспечения безопасности полиция может временно перекрыть движение на Нарвском шоссе, отчего могут возникнуть заторы и в движении общественного транспорта, несмотря на то, что на линии выйдут дополнительные автобусы, — сказал Новиков. — Как показал опыт юбилейного праздника песни, обязанность полиции — в первую очередь обеспечить безопасность движения пешеходов, что может вызвать простои в движении автобусов. Желаю всем понимания и полного впечатлений праздничного дня”, — добавил Новиков.

В связи с проведением концерта на Певческом поле и семейного дня у телебашни завтра, 20 августа, с 11 до 19 часов на линию 34А будут выпущены дополнительные автобусы. На линиях 44 и 51 будет использоваться более вместительный подвижной состав,а с 17 часов и до 22:30 трамвайное движение в направлении Кадриорга участится, также будут использоваться более вместительные вагоны.

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