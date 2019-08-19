Во вторник таллиннский общественный транспорт будет ходить чаще, но пробок на Нарвском шоссе не избежать

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков рассказал, что город заботится о том, чтобы завтра в праздничный день работа городского общественного трнаспорта соответствовала ожиданиям горожан, поэтому на линии выйдут дополнительные автобусы и трамваи. В то же время, вице-мэр отметил, что, принимая во внимание масштабность мероприятий, нужно учесть, что в вечерние часы транспорт не сможет придерживаться графика.

”Для обеспечения безопасности полиция может временно перекрыть движение на Нарвском шоссе, отчего могут возникнуть заторы и в движении общественного транспорта, несмотря на то, что на линии выйдут дополнительные автобусы, — сказал Новиков. — Как показал опыт юбилейного праздника песни, обязанность полиции — в первую очередь обеспечить безопасность движения пешеходов, что может вызвать простои в движении автобусов. Желаю всем понимания и полного впечатлений праздничного дня”, — добавил Новиков.