Во вторник состоится закладка краеугольного камня производственного здания для Таллиннского городского театра

Вице-мэр Эха Вырк отметила, что строительство комплекса является важной частью реновации Таллиннского городского театра. Она напомнила, что сейчас подготовка декораций проходит в неприспособленных помещениях в здании театра в Старом городе.

В производственном и складском комплексе Городского театра на Суур-Сыямяэ появится склад для костюмов, реквизита, декораций, мебели и проч., мастерская для работы с металлом и деревом, монтировочная для декораций, помещение для окрашивания, живописи, гаражи, технические комнаты, помещения для работников, собраний и проч.

Комплекс на Суур-Сыямяэ строит Eston Ehitus OÜ, проект составлен Novarc Group AS. Срок завершения работ — лето 2020 года.