23.03.2020, 17:10

Во вторник состоится онлайн-вебинар на русском языке: обзор для предприятий — пакет кризисных мер

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EST
Isikuandmed.
Isikuandmed.Foto: Ester Vaitmaa

Во вторник, 24 марта, в 16:30 пройдет онлайн-вебинар, где можно будет получить обзор одобренного правительством пакета экономических мер, направленных на улучшение положения предприятий и работников Эстонии.

В вебинаре примут участие:

  • Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики
  • Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию
  • Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства

Вебинар будет проходить на русском языке.

Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom. NB! Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.

Как подключиться:

1. До начала вебинара нужно скачать приложение Zoom в компьютер (Zoom Client for meetings)
2. Перед вебинаром пройдите по ссылке. (Пароль: 001286)
3. Нажмите "Join the meeting" и добавьте свое имя и адрес электронной почты
4. "Terms and conditions" --> нажмите "Agree"
5. Нажмите на кнопку "chat" и сможете в ходе вебинара задавать участникам свои вопросы

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