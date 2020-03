Во вторник состоится онлайн-вебинар на русском языке: обзор для предприятий — пакет кризисных мер

В вебинаре примут участие:

Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики

Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию

Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства

Вебинар будет проходить на русском языке.

Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom. NB! Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.

Как подключиться:

1. До начала вебинара нужно скачать приложение Zoom в компьютер (Zoom Client for meetings)

2. Перед вебинаром пройдите по ссылке. (Пароль: 001286)

3. Нажмите "Join the meeting" и добавьте свое имя и адрес электронной почты

4. "Terms and conditions" --> нажмите "Agree"

5. Нажмите на кнопку "chat" и сможете в ходе вебинара задавать участникам свои вопросы

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.