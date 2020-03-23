Во вторник состоится онлайн-вебинар на русском языке: обзор для предприятий — пакет кризисных мер

Во вторник, 24 марта, в 16:30 пройдет онлайн-вебинар, где можно будет получить обзор одобренного правительством пакета экономических мер, направленных на улучшение положения предприятий и работников Эстонии.
В вебинаре примут участие:
Дмитрий Егоров – Министерство финансов, вице-канцлер по вопросам налоговой и таможенной политики
Каупо Реэде – Министерство экономики и коммуникации, руководитель отдела по экономическому развитию
Антон Праткунас – консультант по предпринимательству (представительство в Нарве), Ида-Вируский центр предпринимательства
Вебинар будет проходить на русском языке.
Вебинар будет проходить в интернет-среде Zoom. NB! Вход в интернет-среду откроется за 30 минут до начала вебинара.
Как подключиться:
1. До начала вебинара нужно скачать приложение Zoom в компьютер (Zoom Client for meetings) 2. Перед вебинаром пройдите по ссылке. (Пароль: 001286) 3. Нажмите "Join the meeting" и добавьте свое имя и адрес электронной почты 4. "Terms and conditions" --> нажмите "Agree" 5. Нажмите на кнопку "chat" и сможете в ходе вебинара задавать участникам свои вопросы
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