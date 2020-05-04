Во вторник можно будет впервые зарегистрироваться на бесплатные онлайн-курсы эстонского языка Фонда интеграции

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A1, A2, B1, B2 и C1, которые будут проводиться онлайн. Зарегистрироваться на курсы могут взрослые в возрасте от 18 лет, независимо от места проживания и места действия языковой школы. Первый курс начнется 7 мая, последний — 3 июля. Большинство курсов завершится к осени. Участие в онлайн-курсах предполагает возможность использовать интернет и наличие компьютера или смарт-устройства.

”Исходя из сложившейся ситуации, мы организуем в этот раз онлайн-курсы, в рамках которых учителя будут использовать обычные методики обучения, объяснять, как и раньше, изучаемые темы, приводить наглядные материалы, общаться с учениками, задавать задания, которые можно будет выполнять на бумаге, в учебнике или в компьютере. Ученики смогут по-прежнему общаться между собой, задавать вопросы учителю и отвечать на вопросы учителя. Единственное отличие состоит только в том, что учитель и ученики будут общаться через экран”, — сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. ”Обучение онлайн может потребовать от учащихся большей сосредоточенности и организованности, чтобы активно участвовать в уроке, не отвлекаясь на происходящее вокруг, а также большего внимания самостоятельной работе и повторению изученного. С другой стороны, можно будет сэкономить время, за счет того, что не нужно будет добираться до языковой школы, при этом выбор курсов расширится, так как не будет зависеть от места нахождения языковой школы”, — добавила Яна Тонди.

Каждая из языковых школы выбрала подходящую для проведения обучения виртуальную платформу, о чем проинформирует зарегистрировавшихся на курсы и окажет им необходимую помощь в освоении этой платформы.

При регистрации можно выбрать подходящие онлайн-курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени проведения уроков, языковой школы и преподавателя. С расписанием занятий можно ознакомиться на домашней странице Фонда интеграции.

Чтобы регистрация прошла гладко, желательно предварительно ознакомиться с правилами регистрации и пройти тест на знание языка на домашней странице Фонда интеграции.