Во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвовало в два раза больше людей, чем в прошлом году

Более точные данные будут известны в середине недели, так как еще не все организаторы сообщили о своих результатах.

Всего в Эстонии на природе, улицах, вдоль обочин дорог и у водоемов собрано по меньшей мере 270 000 литров мусора. ”Для того, чтобы разместить такое количество мусора, необходимо 1928 контейнеров, которые мы привыкли видеть у себя во дворах. Все собранные окурки поместились бы в 3600 полулитровых банок для варенья. Большую часть мусора собрали дети и молодежь, что является важным сигналом”, — прокомментировал результаты Всемирного дня чистоты в Эстонии Март Нормет.

В ходе Всемирного дня чистоты по всей Эстонии собрано множество различного хлама, начиная от мебели и электроники и заканчивая одеждой и крышками от бутылок. ”Хотя в этом году мы фокусировались на малогабаритном мусоре, убирали, конечно, и обычный мусор, как покрышки, строительные отходы и в огромном количество пластик”, — сказала координатор центра связи акции Ханнеле Кянд.

По инициативе жителей Эстонии Всемирный день чистоты состоялся в 163 странах. Он начался на островах Фиджи и завершился на Гавайских островах. По предварительным данным, в мире участвовало 17 миллионов человек, но не все страны сообщили о своих результатах и подсчет участников продолжается.