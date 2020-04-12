”Во все тяжкие” по-эстонски. Наркозависимый устроил дома фабрику по производству запрещенных веществ

В расположенном в Нымме доме Кяспер проживал вместе с двумя братьями, но помещения были разделены, и в отведенную мужчине часть дома можно было попасть только через дверь, которая закрывалась на магнитный ключ. Снаружи и внутри дома были установлены видеокамеры, но — опять же — картинку мог видеть только Кяспер из своей спальни.

Помимо устройств и веществ, необходимых для производства наркотиков, у Кяспера было обнаружено несколько единиц оружия.

”У нас нет оснований предполагать, что братья Каспара Кяспера знали, чем он занимается”, — сказал окружной прокурор Райго Аас.

”Остальные не имели возможности вмешиваться в его действия. Он и от своих родственников огородился дверью с кодами”, — добавил он.

Кяспер много покупал через интернет. Скорее всего, все сырье для своей лаборатории он также заказал онлайн из-за границы: Англии, Нидерландов и Азии.

В связи с этим он и оказался в орбите внимания органов. Попался он 31 июля прошлого года, когда Налогово-таможенный департамент обнаружил в заказанной им посылке 256,1 грамма бета-фенилэтиламингидрохлорида, используемого для изготовления фентанила.

”В ходе следствия мы сделали запросы в курьерские и почтовые службы, и выяснилось, что за два-три года на его имя поступила не одна сотня посылок. Конечно, это не означает, что во всех были запрещенные вещества”, — сказал Аас.

К моменту своего задержания Кяспер успел изготовить 55 грамм чистейшего фентанила (75% против 3-7% того, что продается на улице). Из этого количества получилось бы более ста килограммов ”уличного” наркотика, за который можно было бы выручить 80 000-90 000 евро.

К продаже наркотика Кяспер приступить не успел. При этом, по словам прокурора, однозначно неясно, собирался ли он вообще заниматься сбытом. ”Он сказал, что уже долгое время употребляет наркотики и продающийся на улицах фентанил ему больше не подходил. Он не был доволен качеством и воздействием, поэтому решил начать производить его сам”, — пояснил Аас.

Тем не менее, руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро счел маловероятным, что мужчина изготавливал вещество исключительно для собственных нужд.