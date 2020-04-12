12.04.2020, 19:27

”Во все тяжкие” по-эстонски. Наркозависимый устроил дома фабрику по производству запрещенных веществ

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Кярт Анвельт
EST 22
”Во все тяжкие” по-эстонски. Наркозависимый устроил дома фабрику по производству запрещенных веществ
Kaspar Käsperi kodunt avastatud narkolabor ei näinud küll kuigi uhke välja, ent seal oli olemas kõik, mis fenatanüüli ja amfetamiini valmistamiseks tarvis läheb.Foto: PPA

2 августа прошлого года в одном из частных домов Таллинна была обнаружена нарколаборатория. Выяснилось, что 34-летний накрозависимый по имени Каспар Кяспер не был доволен качеством предлагаемого на рынке ”товара” и решил изготавливать ”вещество” самостоятельно, пишет Eesti Päevaleht.

В расположенном в Нымме доме Кяспер проживал вместе с двумя братьями, но помещения были разделены, и в отведенную мужчине часть дома можно было попасть только через дверь, которая закрывалась на магнитный ключ. Снаружи и внутри дома были установлены видеокамеры, но — опять же — картинку мог видеть только Кяспер из своей спальни.

Помимо устройств и веществ, необходимых для производства наркотиков, у Кяспера было обнаружено несколько единиц оружия.

”У нас нет оснований предполагать, что братья Каспара Кяспера знали, чем он занимается”, — сказал окружной прокурор Райго Аас.

”Остальные не имели возможности вмешиваться в его действия. Он и от своих родственников огородился дверью с кодами”, — добавил он.

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Кяспер много покупал через интернет. Скорее всего, все сырье для своей лаборатории он также заказал онлайн из-за границы: Англии, Нидерландов и Азии.

В связи с этим он и оказался в орбите внимания органов. Попался он 31 июля прошлого года, когда Налогово-таможенный департамент обнаружил в заказанной им посылке 256,1 грамма бета-фенилэтиламингидрохлорида, используемого для изготовления фентанила.

”В ходе следствия мы сделали запросы в курьерские и почтовые службы, и выяснилось, что за два-три года на его имя поступила не одна сотня посылок. Конечно, это не означает, что во всех были запрещенные вещества”, — сказал Аас.

К моменту своего задержания Кяспер успел изготовить 55 грамм чистейшего фентанила (75% против 3-7% того, что продается на улице). Из этого количества получилось бы более килограмма ”уличного” наркотика, за который можно было бы выручить 80 000-90 000 евро.

К продаже наркотика Кяспер приступить не успел. При этом, по словам прокурора, однозначно неясно, собирался ли он вообще заниматься сбытом. ”Он сказал, что уже долгое время употребляет наркотики и продающийся на улицах фентанил ему больше не подходил. Он не был доволен качеством и воздействием, поэтому решил начать производить его сам”, — пояснил Аас.

Тем не менее, руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Райт Пикаро счел маловероятным, что мужчина изготавливал вещество исключительно для собственных нужд.

По словам Ааса, несмотря на обилие в интернете соответствующих инструкций, изготовить наркотик не так просто: ”Он выучился сам, искал в интернете материалы. В ходе обысков было обнаружено большое количество распечатанных материалов. Это было сделано не мимоходом. Видно, что его это интересовало давно”.

Университетского образования у Кяспера нет, но он закончил одну из элитных школ Таллинна. ”Видно, что на уроках химии он был прилежным учеником. Мое признание преподавателю химии, — сказал Пикаро. — Не знаю, вышел ли бы из него [Кяспера] ученый, но хороший эксперт — точно”.

”С этими знаниями и полученным в элитной школе образованием как отправной точкой он мог бы сделать что-то хорошее, а теперь окажется за решеткой почти на 10 лет”, — добавил он.

Количества сырья, найденного в доме Кяспера, хватило бы для изготовления до 587 граммов чистого амфетамина (до 2,5 кг ”уличного” порошка) и до 473 граммов фентанила (до 13 кг "уличного" вещества). Общая рыночная стоимость этого объема оценивается в 700 000 евро.

За содержание нарколаборатории и переделку оружия суд назначил Каспару Кясперу наказание в виде лишения свободы сроком около десяти лет.

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