Во время шторма дерево упало и придавило двух детей. Вчера было более 500 вызовов спасателей

По словам оперативного дежурного Спасательного департамента Меэлиса Меси, вчера вечером нагрузка на спасателей была очень большая, было много вызовов, связанных со штормом, и на все спасатели смогли отреагировать.

”Ночь для нас была уже достаточно спокойной, но к утру количество вызовов заметно возросло, потому что люди по пути на работу замечали поваленные на дороги деревья”, — заметил Меси, призвав быть внимательным и выезжать сегодня на работу немного раньше.

Из-за штормового ветра пострадали два человека. В 16:47 Центр тревоги получил сообщение, что рядом с народным домом в Падизе дерево придавило двух детей. На вызов отреагировала скорая помощь и доставила их в больницу.

В нескольких местах страны произошли происшествия, где упавшие деревья или поднятые ветром предметы повреждали автомобили, к счастью, люди не пострадали.

Штормовой ветер повредил и крышу гаража спасательной команды Ярваканди, разорвав ее на треть.