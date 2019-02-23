Во время школьных каникул молодежь может познакомиться с увлекательным миром земных недр

Молодых людей, заинтересованных в естествознании и технологиях, ожидают 26 февраля на дне открытых дверей TalTech, где учащиеся смогут поучаствовать в увлекательных рабочих комнатах, посвященных геологии и горному делу, а также испытать свою смекалку. Также мероприятие поспособствует карьерному выбору молодежи, дав основательный обзор по предлагаемым специальностям и их перспективам в будущем.
Учебная программа института геологии ”Ресурсы земных недр” составлена для молодежи, которая увлечена естествознаниями, инновациями, инфотехнологиями и открытием мира, сокрытого в земных недрах. ”Молодежь интересуют различные технологии, но общаясь с молодыми людьми, мы видим, что они даже не представляют насколько сильно эстонские геологи и горные инженеры используют современные топовые технологи. Интересных возможностей очень много. Во время дня открытых дверей учащиеся смогут получить первое представление об открывающей большие перспективы специальности по изучению земных недр”, — сказала научный сотрудник Институт геологии TalTech Рутт Хинтс.
Как отмечает Хинтс, молодых специалистов в области земляных недр уже ожидают множество интересных проектов — таких как туннель Таллинн-Хельсинки, исследование целесообразности использования фосфоритов, исследование йыхвиского месторождения железной руды и использование новых сланцевых ресурсов в Эстонии и за рубежом.
Для будущих студентов составлена план для знакомства с программой ”Ресурсы земных недр”, познакомиться с которым 26 февраля приглашаются все желающие.
10.00 — 14:00: выставка, посвященная специальности в актовом зале TalTech, на которой сами студенты расскажут о будущих перспективах этой профессии. Также на выставке предоставится возможность испытать свою смекалку в профессиональном состязании.
12:00 — 12:45: знакомство с Институтом геологии TalTech — во время экскурсии студенты расскажут об учебной работе и интересной практике, а также можно будет узнать о новых интересных направлениях в сфере исследования земных недр
13:00 — 13:45: рабочая комната горного дела ”Cookie mining”. В рабочей комнате можно получить ценные знания и умения — например: как определить целесообразность добычи полезного ископаемого? В удобной среде можно получить первые представления о начальных знаниях горного дела.
14:00 — 14:45: рабочая комната молодежи для молодежи ”Tin I can”. В этой увлекательной и активной программе будет показано, как получить и заново использовать жестяные материалы. Рабочую комнату проводит молодежь Гимназии Густава Адольфа.
Шести молодым людям, заинтересованным в обучении в техническом университете, на организованном во время школьных каникул дне открытых дверей предлагается уникальная возможность сделать круг по университетскому городку на первом и единственном эстонском автомобиле с автопилотом. Для этого необходимо зарегистрироваться для участия в дне открытых дверей TalTech и прийти на место. Победители определяться 22 февраля, поездки состоятся в день открытых дверей с 11 до 12 часов. Зарегистрироваться можно здесь http://www.taltech.ee/aup
Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.