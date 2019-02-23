Во время школьных каникул молодежь может познакомиться с увлекательным миром земных недр



Учебная программа института геологии ”Ресурсы земных недр” составлена для молодежи, которая увлечена естествознаниями, инновациями, инфотехнологиями и открытием мира, сокрытого в земных недрах. ”Молодежь интересуют различные технологии, но общаясь с молодыми людьми, мы видим, что они даже не представляют насколько сильно эстонские геологи и горные инженеры используют современные топовые технологи. Интересных возможностей очень много. Во время дня открытых дверей учащиеся смогут получить первое представление об открывающей большие перспективы специальности по изучению земных недр”, — сказала научный сотрудник Институт геологии TalTech Рутт Хинтс.

Как отмечает Хинтс, молодых специалистов в области земляных недр уже ожидают множество интересных проектов — таких как туннель Таллинн-Хельсинки, исследование целесообразности использования фосфоритов, исследование йыхвиского месторождения железной руды и использование новых сланцевых ресурсов в Эстонии и за рубежом.