Во время съемок над Лаагна теэ на низких высотах будут летать вертолеты

Завтра на Лаагна теэ в Таллинне начинаются съемки фильма Кристофера Нолана. Кроме того, что изменится организация дорожного движения, над канавой будут полетать вертолеты.
Руководитель отдела организации движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа сказал, что во время съемок в связи с движением веротолетов на низких высотах команда может закрывть мосты на Лаагна теэ на время до пяти минут.
Это будет делаться в интересах безопасности. Какие это вертолеты и сколько их, Рийтельмаа не знает.
Комментариев у Allfilm получить не удалось.
Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна теэ с 10 по 21 июля, в течение этого времени будут действовать ограничения движения на этой улице.
Во время съемок движение на Лаагна теэ будет открыто по понедельникам и вторникам.
Полосы движения по направлению из центра в Ласнамяэ будут закрыты с 10 по 14 июля и с 17 по 21 июля.
В сторону центра города можно будет проехать по будням до 10 часов утра. С 10 до 15:30 Лаагна теэ будет закрыта.
Направление движения на полосах движения в сторону центра города будет меняться и направляться в Ласнамяэ с 15:30 по будням 10-12 июля и 17-19 июля. По выходным 13-14 и 20-21 июля Лаагна теэ будет закрыта.
Мосты над Лаагна теэ останутся открыты для движения, за исключением перерывов продолжительностью до 5 минут для обеспечения безопасности во время низких полетов воздушного транспорта.
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