02.06.2020, 18:53
Во время ремонтных работ в Силламяэ обнаружены человеческие останки
Во время работ по реконструкции улицы Кеск были обнаружены фрагменты человеческих скелетов. Работы остановлены, пишет sillamae.ee.
Во время работ по реконструкции улицы Кеск были обнаружены фрагменты человеческих скелетов. Работы остановлены, пишет sillamae.ee.
Останки были обнаружены вчера, 1 июня. В ближайшее время на место обнаружения останков прибудет команда археологов.
Эксперты будут выяснять, к какому времени принадлежит эта находка, и какую археологическую ценность она представляет.
Строительные работы на данном участке приостановлены.
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