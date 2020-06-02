02.06.2020, 18:53

Во время ремонтных работ в Силламяэ обнаружены человеческие останки

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EST
Во время ремонтных работ в Силламяэ обнаружены человеческие останки
Sillamae.ee

Во время работ по реконструкции улицы Кеск были обнаружены фрагменты человеческих скелетов. Работы остановлены, пишет sillamae.ee.

Останки были обнаружены вчера, 1 июня. В ближайшее время на место обнаружения останков прибудет команда археологов.

Эксперты будут выяснять, к какому времени принадлежит эта находка, и какую археологическую ценность она представляет.

Строительные работы на данном участке приостановлены.

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