Во время ремонтных работ в Силламяэ обнаружены человеческие останки

Во время работ по реконструкции улицы Кеск были обнаружены фрагменты человеческих скелетов. Работы остановлены, пишет sillamae.ee.
Останки были обнаружены вчера, 1 июня. В ближайшее время на место обнаружения останков прибудет команда археологов.
Эксперты будут выяснять, к какому времени принадлежит эта находка, и какую археологическую ценность она представляет.
Строительные работы на данном участке приостановлены.
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