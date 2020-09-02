Во время коронакризиса сообщений о семейном насилии стало меньше. Но не потому, что оно прекратилось

А вот звонков, связанных с семейным насилием в марте и апреле поступило на 40% меньше, чем обычно (обычно — более 300 звонков в месяц). По словам заведующей службой защиты жертв насилия Мари Тикерпуу, причина может крыться в том, что во время чрезвычайного положения жертвы постоянно находились вместе со своими партнерами-абьюзерами и не могли говорить. ”В обычно жизни, например, можно позвонить находясь на работе или у мамы. Во время эпидемии коронавируса такой возможности не было”, — отмечает она. Более подробных исследований семейного насилия в этот период не проводилось ни у нас, ни в других странах.

Во время чрезвычайного положения личные встречи с жертвами насилия пришлось отменить и заменить на видео- или телефонные звонки. Таким образом, многие жертвы лишились возможности общения со службой, поскольку, находясь дома вместе с абьюзером, не могли разговаривать из соображений безопасности.

Поскольку было очевидным, что в условиях экономического кризиса в проблемных семьях может усугубиться насилие, то работники службы пытались и по собственной инициативе связаться с некоторыми жертвами. ”Во время чрезвычайного положения все чаще случалось, что человек не мог говорить и обещал перезвонить, либо просил связаться в другое время. Или же заявлял, что все в порядке, хотя специалист по ряду признаков понимал, что это не так”, — поясняет Тикерпуу.

Линия кризисного телефона помощи жертвам 116 006 Линия кризисного телефона помощи жертвам 116 006 при Департаменте социального страхования

оказывает быструю помощь людям, ставшим жертвой виновного деяния либо небрежного или неподобающего обращения, а также пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное насилие. Услуга для абонентов бесплатна, помощь можно получить круглосуточно. При желании абонент кризисного телефона помощи жертвам может остаться анонимным. Помощь оказывают на эстонском, русском и английском языках.

”Конечно, такие ситуации случаются и сейчас. Всегда есть какая-то часть жертв насилия в близких отношениях, которая не отвечает на звонки в течение нескольких месяцев”, — добавляет специалист.

Количество звонков, связанных с семейным насилием, начало восстанавливаться с мая. К настоящему моменту их число выросло на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.