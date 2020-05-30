"Во время эпидемии коронавируса в определенном смысле я был особенно счастлив". Эдгару Сависаару исполняется 70 лет

Как вы пережили изоляцию? Какой урок мы должны вынести из этого тяжелого времени?

Во время эпидемии коронавируса в определенном смысле я был особенно счастлив. Мой сын Эдгар звонил мне каждый вечер и мы подолгу разговаривали с ним. До этого мы никогда с ним так долго не разговаривали! Он говорил, что я должен сторонится этой болезни, что я и делал, ведь из-за возраста я вхожу в группу риска. Хотя в полной изоляции я все же не сидел и ездил в магазины в Высу и Локса. Мероприятий, на которых приходилось надевать маску, к счастью, было мало.

В целом время эпидемии коронавируса было так же тяжело, как и другие времена. Говорят, что оно еще не прошло. И вообще мне кажется, что тяжелые времена никогда не пройдут, мы должны научиться с ними жить.

Какую оценку вы поставите премьер-министру Юри Ратасу за его работу? Есть что-то, что вы непременно сделали ли бы по-другому, особенно во время чрезвычайного положения?

Я не буду оценивать Ратаса. Он решает сам, и пусть это так и останется.

Конечно, некоторые вещи я бы сделал по-другому. Не только во время короны.

Как вы планируете отметить свой 70-й день рождения? Вспомнит ли в этот день о вас Эстонское государство и созданная вами Центристская партия?



Сам я не будут отмечать никак, но мне, безусловно, будет приятно, если те друзья, которые у меня остались, вспомнят обо мне и Хундисильма.

О государстве говорить не буду, а в Центристской партии у меня остались друзья.

[…]

Если вспомнить ваш длинный путь как политика и государственного деятеля, то какой день вам запомнился больше всего?

На моем пути было много ярких дней, поэтому было бы неправильным выделять какой-то один. Думаю, что лучше с этим справятся те, кто вместе со мной проходили этот путь.

Приближаясь к своему 70-летию, я начинаю понимать, что больше всего мне врезалось в память рождение моих детей. Всех четверых, а теперь, конечно же, и внуков. Наверное, им нелегко носить фамилию Сависаар.