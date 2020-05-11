Во время эпидемии коронавируса удвоилось число больничных. Одна из причин — психические расстройства

В марте и апреле прошлого года, по данным Больничной кассы, открыли 54 000 больничных, в этом году в это же время — 100 000. Самый большой рост был в группе инфекционных заболеваний и заболеваний органов дыхания.

По словам члена правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер, за таким ростом стоят главным образом две причины: контакты с зараженными или подозрения на них и новая общественная норма, что с любым даже малейшим симптомом заболевания следует оставаться дома. "Поэтому люди брали больничные более поверхностно, чем в другое время, — сказала она. — Никто не знает, этот небольшой насморк или кашель — COVID-19 или нет, на всякий случай следует оставаться дома".

Если раньше для получения листа нетрудоспособности (по болезни или по уходу) нужно было обращаться к врачу, то с 16 марта их можно открывать самостоятельно. Но это означает, что семейный врач должен в течение семи дней позвонить пациенту и проверить, болен ли он.

Первая неделя была самая напряженная



Йоллер пояснила, что возможность сообщения о листе нетрудоспособности создали на портале пациента для того, чтобы люди не заваливали телефоны семейных врачей только запросами документов и на линию попадали те, кто нуждается в совете по здоровью. Семейные врачи были готовы к намного большей эпидемии.

"Предполагалось, что листов нетрудоспособности будут брать больше, потому что если есть установленный контакт с зараженными, то это уже достаточное основание, чтобы взять больничный", — отметила Йоллер. Она добавила, что на первой неделе использования нововведения больничных через интернет брали больше всего. "Но часть из них также были люди, которые сами отменили его или семейные врачи которых нашли, что это не обосновано, — сказала Йоллер. — По закону человек не может самостоятельно открыть лист нетрудоспособности, а речь идет об отправке сообщения семейному врачу и семейный врач должен его подтвердить".

Graafika: Kairit Edovald

Как проверить, чтобы никто не солгал, что болен? "Мы предполагаем, что большинство людей — не обманщики, и другие не должны страдать из-за этих немногих", — отметила Йоллер. Она уточнила, что есть состояния, например, головная боль, в случае которых объективно невозможно подтвердить, нетрудоспособен человек или нет.