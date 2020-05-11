Во время эпидемии коронавируса удвоилось число больничных. Одна из причин — психические расстройства
Помимо инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательных путей берут больше больничных и из-за психических проблем, пишет Eesti Päevaleht.
Помимо инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательных путей берут больше больничных и из-за психических проблем, пишет Eesti Päevaleht.
В марте и апреле прошлого года, по данным Больничной кассы, открыли 54 000 больничных, в этом году в это же время — 100 000. Самый большой рост был в группе инфекционных заболеваний и заболеваний органов дыхания.
По словам члена правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер, за таким ростом стоят главным образом две причины: контакты с зараженными или подозрения на них и новая общественная норма, что с любым даже малейшим симптомом заболевания следует оставаться дома. "Поэтому люди брали больничные более поверхностно, чем в другое время, — сказала она. — Никто не знает, этот небольшой насморк или кашель — COVID-19 или нет, на всякий случай следует оставаться дома".
Если раньше для получения листа нетрудоспособности (по болезни или по уходу) нужно было обращаться к врачу, то с 16 марта их можно открывать самостоятельно. Но это означает, что семейный врач должен в течение семи дней позвонить пациенту и проверить, болен ли он.
Йоллер пояснила, что возможность сообщения о листе нетрудоспособности создали на портале пациента для того, чтобы люди не заваливали телефоны семейных врачей только запросами документов и на линию попадали те, кто нуждается в совете по здоровью. Семейные врачи были готовы к намного большей эпидемии.
"Предполагалось, что листов нетрудоспособности будут брать больше, потому что если есть установленный контакт с зараженными, то это уже достаточное основание, чтобы взять больничный", — отметила Йоллер. Она добавила, что на первой неделе использования нововведения больничных через интернет брали больше всего. "Но часть из них также были люди, которые сами отменили его или семейные врачи которых нашли, что это не обосновано, — сказала Йоллер. — По закону человек не может самостоятельно открыть лист нетрудоспособности, а речь идет об отправке сообщения семейному врачу и семейный врач должен его подтвердить".
Как проверить, чтобы никто не солгал, что болен? "Мы предполагаем, что большинство людей — не обманщики, и другие не должны страдать из-за этих немногих", — отметила Йоллер. Она уточнила, что есть состояния, например, головная боль, в случае которых объективно невозможно подтвердить, нетрудоспособен человек или нет.
"Люди также должны знать, что если они обманут и это обнаружится, Больничная касса имеет право потребовать вернуть деньги. — подчеркнула Йоллер. — Нам также звонят работодатели и сообщают, что этот человек все-таки не болен. Тогда у врача тоже пропадает доверие". По словам Йоллер, изредка бывают противоположные случаи, когда работодатель недоброжелательный, звонит в центр семейных врачей и требует информацию, что именно с работником, и не верит подтверждениям врача, что работник действительно болен.
Большее количество листов нетрудоспособности именно в группе инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательных путей Йоллер объяснила общим решением общества оставаться дома даже в случае легких симптомов заболевания. "Раньше было так, что кашляли для того, чтобы скрыть кишечные газы, а теперь наоборот: никто не осмеливается кашлять в обществе".
Помимо группы инфекционных заболеваний и заболеваний дыхательных путей заметно также увеличение количества назначенных из-за психических расстройств и расстройств поведения листов нетрудоспособности. Если в марте и апреле прошлого года по этой причине взяли 2074 больничных, то в этом году в это же время — 3033.
По словам заведующей психиатрической клиникой Пярнуской больницы Райне Пилли, это проще всего можно объяснить чрезвычайным положением, но этот рост все-таки нуждается в более глубоком анализе. "Может быть, тревожное расстройство или депрессия обострились, когда люди остались без работы или вынуждены оставаться дома, или боялись вируса, — пояснила она. — Просто сделать этот вывод, но мы еще не знаем, с какого аспекта они связаны между собой".
В марте и апреле прошлого года с диагнозом "тревожное расстройство" выписали 151 больничный, а в этом году в это же время — уже 247. "Довольно значительный рост, — прокомментировала Пилли. — Это логично, если думать, что это связано с чрезвычайным положением и вирусом. Тревожное расстройство и есть то, что могло бы обостриться. Также ли какое-либо другое психическое расстройство, это вопрос дискуссии".
Из-за депрессии в марте и апреле этого года назначили 957 больничных, в прошлом году в это же время — 659. По словам Пилли, ясно, что фактором риска проявления психических расстройств и обострения имеющего заболевания является стрессовая ситуация. "Несомненно, вызванная коронавирусом ситуация — самая стрессовая ситуация за десятилетия для людей и общества в целом , — отметила она. — В ситуации повышенного стресса очевидно, что расстройства обостряются".
Об обмане и лжи о своей болезни Пилли сказала, что врач всегда отстаивает интересы пациента. "Первой мыслью врача не является то, что это сейчас неправда, на что жалуется пациент. К тому же у каждого заболевания своя клиническая картина, которая состоит из разных симптомов, которые должны сходиться. Таким образом, с парой прочитанных в интернете симптомов непросто разыграть существенное с медицинской точки зрения болезненное состояние".
Член правления центра психиатрии и психотерапии Sensus Катрин Орав среди своих пациентов замечала скорее страх перед больничным, потому что сохранение работы жизненно важно. Среди ее пациентов есть как те, чье состояние во время кризиса улучшилось, так и те, чье состояние ухудшилось. "Кризис в реальной жизни не должен ухудшать состояние уже вовлеченных в процесс лечения людей, скорее заставляет действовать. Немало пациентов отметили, что замечают, как могут справиться со всеми испытаниями, — пояснила она. — Но есть и те, чье состояние на фоне поддерживающего лечения из-за кризиса ухудшилось, причины в боязни заболеть, возможности потерять рабочее место, страхе за здоровье близких, проблемах с поставкой лекарств, реорганизации системы медицинской помощи, неопределенном будущем".
По словам заведующего психиатрическим центром Ляэне-Таллиннской центральной больницы Андреса Лехтметса, как в Эстонии, так и в других странах по-прежнему так, что до диагноза и помощи доходит малая часть людей с психическими расстройствами, но в случае тревожных и аффективных расстройств все-таки больше, чем, например, в случае зависимостей. "Следовательно, и статистические сдвиги трудно интерпретировать", — отметил он.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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