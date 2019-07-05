Во время Дней моря состоятся бесплатные экскурсии на русском языке на Аэгна

В рамках Таллиннских дней моря можно поучаствовать в бесплатных учебных поездках на остров Аэгна, чтобы ознакомиться с природными и культурными достопримечательностями. Поездки пройдут в выходные дни 13 и 14 июля.
Тематические экскурсии пройдут на острове шестой год подряд. Природа острова Аэгна очень разнообразна, интерес представляют и военные сооружения. Поездки организует Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Экскурсии на эстонском отправляются в оба дня в 9:00 с автобусной парковки А-терминала порта. На русском языке экскурсии стартуют в 9:15 там же. Для участия необходима регистрация. Участников просят быть на месте за 10 минут до отправления. Экскурсии завершатся в 17:15 — 17:30.
Организаторы просят участников одеться по погоде, взять еду и питьевую воду. В кажlой группе максимум 24 участника. Несовершеннолетних должен сопровождать взрослый. Регистрация на страницах https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Oppereisid-Aegnale-2019 (экскурсия на эстонском) и https://www.tallinn.ee/rus/Tallinnskie-Dni-morja-2019 (экскурсия на русском).
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