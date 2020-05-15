Во время чрезвычайной ситуации в столичном загсе зарегистрировали более 200 браков

Таллиннский загс проводил записи актов гражданского состояния и в период действия режима чрезвычайной ситуации; оказание услуг продолжается и в момент выхода из нее. В организации повседневной работы соблюдаются все установленные правительством Эстонской Республики требования по соблюдению охраны здоровья.

По словам руководителя Таллиннского загса Карин Каск, безопасность по-прежнему является приоритетом учреждения.

”Поскольку мы оказываем услуги многим горожанам, то рекомендуем, по возможности, при подаче заявлений по-прежнему использовать электронные каналы связи и общаться вместо прямого контакта по телефону или электронной почте, — сказала Карин Каск. — Конечно, при необходимости можно подать заявление или оформить акт гражданского состояния на месте, во время работы департамента. Исходя из рекомендаций Департамента здоровья, начиная с понедельника, 18 мая, мы можем пускать в помещение 10 человек одновременно, но соблюдая при этом правило 2+2. Если во время действия режима чрезвычайной ситуации брак заключался исключительно при участии лишь самой пары и без гостей, то теперь мы можем регистрировать брак в присутствии гостей — до десяти человек”.

В период действия режима чрезвычайной ситуации непосредственно в Таллиннском департаменте записи актов гражданского состояния услуги оказали 1602 клиентам.



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