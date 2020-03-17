Во время чрезвычайного положения суды больше применяют письменные производства и технические решения

"Самое важное — то, чтобы суды Эстонии обеспечили надлежащее осуществление правосудия также и во время чрезвычайного положения. Таким образом мы сохраним здоровье, а также предотвратим распространение вируса среди судей, судебных служащих, участников процесса и других лиц, связанных с правосудием”, — сказал председатель Государственного суда Виллу Кыве.

На основании указаний совета суды рассматривают судебные дела при возможности в письменном виде. Если заседание уже назначено, суд связывается с участниками и сообщает о дальнейшем ходе процесса. При возможности судебное заседание можно отложить и продолжить процессуальные действия после окончания чрезвычайного положения.

Если судебное дело нельзя отложить, суд проводит заседание или иное процессуальное действие при помощи технических средств связи. Если это также не представляется возможным, судья принимает решение о проведении заседания исходя из обстоятельств конкретного судебного дела.

Процессуальные действия с непосредственным физическим контактом осуществляются лишь на основании продуманного решения судьи — в таком случае заседания проводятся в возможно большом судебном зале, где между людьми имеется достаточная дистанция. После окончания каждого заседания судебный зал тщательно очищается.

"Суд имеет целый ряд рабочих заданий, которые нельзя откладывать — например, рассмотрение ходатайств о проведении обыска и ходатайств о заключении под стражу, применение ареста в деликатном производстве, обращение к исполнению лишения свободы и многое другое”, — сказал Кыве.