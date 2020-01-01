01.01.2020, 18:34

Во многих столичных детских садах слишком темно. Дети вынуждены оставаться без прогулки


Йоозеп Тикс
EST
Во многих столичных детских садах слишком темно. Дети вынуждены оставаться без прогулки
Kannikese lasteaed on üks neist, kus õuevalgustus korda tehakse.Andres Putting

В более чем 30% детских садов Таллинна имеются проблемы с освещением дворовой зоны, в связи с чем вечером дети вынуждены оставаться без прогулки, пишет Eesti Päevaleht.

”В детском саду, куда ходит моя старшая дочь, дети весной гуляют на улице по два раза в день, а зимой — всего один. Почему? А потому что двор садика освещает лишь один фонарь, так что вечером гулять невозможно. В расположенном неподалеку детском саду дети ходят гулять по два раза в день круглый год”, — написал в соцсетях советник по прессе парламентской фракции Isamaa Карл Сандер Казе.

Он отмечает, что количество детей, которые много гуляют на улице и достаточно активны физически, и так уменьшается, а проблемы с освещением дворов детских садов способствуют этому. Казе направил соответствующий запрос столичному департаменту образования.

Всего в Таллинне насчитывается 124 дошкольных учреждения. По оценке заведующего Таллиннского городского департамента Андреса Паюла, в настоящий момент нужно привести в порядок дворы 48 детских садов (это более трети всех столичных детских садов). Больше всего проблем с освещением наблюдается в Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и Ласнамяэ. По словам Паюла, об этих детских садах департаменту известно и ситуация находится под контролем. В следующем году город планирует улучшить освещение в 16 детских садах, из них девять садов пройдут полную реновацию. В этом году было приведено в порядок наружное освещение в восьми детских садах.

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По словам Паюла, точную сумму, в которую обходится оптимизация освещения, назвать невозможно, поскольку список необходимых мероприятий по реновации составляется исходя из реального положения дел и может сильно варьироваться от сада к саду. ”Если во дворе больше деревьев, то расходы на освещение тоже больше. Средняя сумма расхода варьируется от 6 до 18 евро за м2”, — отметил он.

Всего в бюджете следующего года на ремонтные работы в столичных дошкольных учреждениях выделено 11 529 320 евро, то есть около 1/5 всех инвестиций в области образования. В качестве резерва на эти нужды городом запланировано еще 10 млн евро.

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