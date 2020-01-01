Во многих столичных детских садах слишком темно. Дети вынуждены оставаться без прогулки

”В детском саду, куда ходит моя старшая дочь, дети весной гуляют на улице по два раза в день, а зимой — всего один. Почему? А потому что двор садика освещает лишь один фонарь, так что вечером гулять невозможно. В расположенном неподалеку детском саду дети ходят гулять по два раза в день круглый год”, — написал в соцсетях советник по прессе парламентской фракции Isamaa Карл Сандер Казе.

Он отмечает, что количество детей, которые много гуляют на улице и достаточно активны физически, и так уменьшается, а проблемы с освещением дворов детских садов способствуют этому. Казе направил соответствующий запрос столичному департаменту образования.

Всего в Таллинне насчитывается 124 дошкольных учреждения. По оценке заведующего Таллиннского городского департамента Андреса Паюла, в настоящий момент нужно привести в порядок дворы 48 детских садов (это более трети всех столичных детских садов). Больше всего проблем с освещением наблюдается в Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и Ласнамяэ. По словам Паюла, об этих детских садах департаменту известно и ситуация находится под контролем. В следующем году город планирует улучшить освещение в 16 детских садах, из них девять садов пройдут полную реновацию. В этом году было приведено в порядок наружное освещение в восьми детских садах.