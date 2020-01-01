01.01.2020, 18:34

Во многих столичных детских садах слишком темно. Дети вынуждены оставаться без прогулки


Йоозеп Тикс
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Во многих столичных детских садах слишком темно. Дети вынуждены оставаться без прогулки
Kannikese lasteaed on üks neist, kus õuevalgustus korda tehakse.Andres Putting

В более чем 30% детских садов Таллинна имеются проблемы с освещением дворовой зоны, в связи с чем вечером дети вынуждены оставаться без прогулки, пишет Eesti Päevaleht.

”В детском саду, куда ходит моя старшая дочь, дети весной гуляют на улице по два раза в день, а зимой — всего один. Почему? А потому что двор садика освещает лишь один фонарь, так что вечером гулять невозможно. В расположенном неподалеку детском саду дети ходят гулять по два раза в день круглый год”, — написал в соцсетях советник по прессе парламентской фракции Isamaa Карл Сандер Казе.

Он отмечает, что количество детей, которые много гуляют на улице и достаточно активны физически, и так уменьшается, а проблемы с освещением дворов детских садов способствуют этому. Казе направил соответствующий запрос столичному департаменту образования.

Всего в Таллинне насчитывается 124 дошкольных учреждения. По оценке заведующего Таллиннского городского департамента Андреса Паюла, в настоящий момент нужно привести в порядок дворы 48 детских садов (это более трети всех столичных детских садов). Больше всего проблем с освещением наблюдается в Пыхья-Таллинне, Мустамяэ и Ласнамяэ. По словам Паюла, об этих детских садах департаменту известно и ситуация находится под контролем. В следующем году город планирует улучшить освещение в 16 детских садах, из них девять садов пройдут полную реновацию. В этом году было приведено в порядок наружное освещение в восьми детских садах.

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По словам Паюла, точную сумму, в которую обходится оптимизация освещения, назвать невозможно, поскольку список необходимых мероприятий по реновации составляется исходя из реального положения дел и может сильно варьироваться от сада к саду. ”Если во дворе больше деревьев, то расходы на освещение тоже больше. Средняя сумма расхода варьируется от 6 до 18 евро за м2”, — отметил он.

Всего в бюджете следующего года на ремонтные работы в столичных дошкольных учреждениях выделено 11 529 320 евро, то есть около 1/5 всех инвестиций в области образования. В качестве резерва на эти нужды городом запланировано еще 10 млн евро.

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