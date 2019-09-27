Во имя чистой природы: сеть Prisma уже приняла почти 110 000 упаковок без залоговой маркировки

По словам Каупо Карба, исполнительного директора Eesti Pandipakend, предлагаемая Prisma возможность удобна для потребителей и полезна для окружающей среды. ”Без сомнения, потребителям удобно пользоваться решением, которое позволяет сдавать в автомат не только упаковки с эстонской залоговой маркировкой, но и без нее. Упаковка является ценным ресурсом для переработки, и инициатива Prisma Peremarket по приему пластиковой и жестяной тары в своих пунктах возврата тары поможет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, это способствует тому, что в пунктах приема тары сохраняется чистота, раньше здесь часто складировались упаковки без залоговой маркировки”, — заметил он.

Возврат тары без залогового знака происходит так же, как и при наличии на банках и бутылках эстонского залогового знака, но залоговые деньги не выплачиваются. Так же, как и при сдаче тары с залоговым знаком, штрихкод должен читаться, упаковка должна быть пустой и сохранять первоначальную форму.

При возврате автомат выдает чек, на котором отдельно показывается количество принятых банок и бутылок без залогового знака. Автоматы принимают пластиковые бутылки и жестяные банки, не имеющие залогового знака. Стеклянные бутылки, из-за особенностей их обработки, пока автоматами не принимаются.

Решение, инициатором которого выступила сеть Prisma, было разработано в сотрудничестве с организацией Eesti Pandipakend и компанией Tomra Service.

Тару без залоговой маркировки можно вернуть:

B Sikupilli Prisma – Тарту мнт., 87, Таллинн

B Rocca Al Mare Prisma – Палдиски мнт., 102, Таллинн

B Kristiine Prisma – Эндла, 45, Таллинн

B Mustamäe Prisma – Карьявялья, 4, Таллинн

B Lasnamäe Prisma – Мустакиви теэ, 17, Таллинн

B Vanalinna Prisma – Айа, 3, Таллинн

B Sõbra Prisma – Сыбра, 58, Тарту

B Annelinna Prisma – Нылваку, 2, Тарту

B Narva Prisma – проспект Кангеласте, 29, Narva