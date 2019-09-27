27.09.2019, 12:36

Во имя чистой природы: сеть Prisma уже приняла почти 110 000 упаковок без залоговой маркировки


rus.delfi.ee
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Sikupilli Prisma taaraautomaadid
Sikupilli Prisma taaraautomaadidFoto: Madis Veltman

С начала апреля во всех гипермаркетах Prisma по всей Эстонии принимается упаковка, не имеющая эстонского залогового знака, в том числе тара из Латвии. На сегодняшний день в магазины уже поступило примерно 110 000 пластиковых бутылок и жестяных банок – это значимый шаг в деле сохранения чистоты окружающей среды и переработки упаковки.

Активнее всего возможностью вернуть тару жители Эстонии пользовались в июле, когда в магазины Prisma поступило 26 167 упаковок. По словам члена правления Prisma Peremarket Тыниса Томинга, в сферу ответственности которого входит вопрос обработки отходов, результат, полученный летом, весьма положителен и четко указывает на то, что жители Эстонии ценят возможность вносить свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды.  

”Раньше упаковка без залоговой маркировки, привезенная из-за границы, в лучшем случае попадала в контейнеры для упаковки, а чаще — выбрасывалась в мусорный ящик или и вовсе загрязняла природу. Гораздо экологичнее — собирать эту тару и перерабатывать, соблюдая принципы устойчивого развития. На основании нынешнего опыта можно сказать, что люди с удовольствием разделяют этот подход, а потому мы готовы и дальше принимать пластиковую и жестяную тару без залогового знака во всех магазинах Prisma”, — сказал он.  

По словам Каупо Карба, исполнительного директора Eesti Pandipakend, предлагаемая Prisma возможность удобна для потребителей и полезна для окружающей среды. ”Без сомнения, потребителям удобно пользоваться решением, которое позволяет сдавать в автомат не только упаковки с эстонской залоговой маркировкой, но и без нее. Упаковка является ценным ресурсом для переработки, и инициатива Prisma Peremarket по приему пластиковой и жестяной тары в своих пунктах возврата тары поможет снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, это способствует тому, что в пунктах приема тары сохраняется чистота, раньше здесь часто складировались упаковки без залоговой маркировки”, — заметил он.

Возврат тары без залогового знака происходит так же, как и при наличии на банках и бутылках эстонского залогового знака, но залоговые деньги не выплачиваются. Так же, как и при сдаче тары с залоговым знаком, штрихкод должен читаться, упаковка должна быть пустой и сохранять первоначальную форму.

При возврате автомат выдает чек, на котором отдельно показывается количество принятых банок и бутылок без залогового знака. Автоматы принимают пластиковые бутылки и жестяные банки, не имеющие залогового знака. Стеклянные бутылки, из-за особенностей их обработки, пока автоматами не принимаются.

Решение, инициатором которого выступила сеть Prisma, было разработано в сотрудничестве с организацией Eesti Pandipakend и компанией Tomra Service.

ТОП

Тару без залоговой маркировки можно вернуть: 
 B Sikupilli Prisma  – Тарту мнт., 87, Таллинн
B Rocca Al Mare Prisma  –  Палдиски мнт., 102, Таллинн  
B Kristiine Prisma  –  Эндла, 45, Таллинн  
B Mustamäe  Prisma  –  Карьявялья, 4, Таллинн  
B Lasnamäe  Prisma  –  Мустакиви теэ, 17, Таллинн  
B Vanalinna  Prisma  –  Айа, 3, Таллинн  
B Sõbra  Prisma  –  Сыбра, 58, Тарту 
B Annelinna  Prisma  – Нылваку, 2, Тарту
B Narva  Prisma  –  проспект Кангеласте, 29, Narva 

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