Во дворах Вяйке-Ыйсмяэ пройдет вывоз снега

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, уборка района от снега проходит ежедневно, а с этой недели в планах также вывоз снега со дворов многоквартирных домов. ”Снежная зима этого года даёт возможность насладиться зимними радостями, но возле многоквартирных домов, где каждое проковочное место на счету, снег затрудняет парковку и препятствует движению”, -сказал старейшина.
Ханимяги сказал, что цель управы начать вывоз снега уже сейчас, до того, как количество снега станет критическим и сделает передвижение жителей невозможным. ”Впереди ещё полтора зимних месяца и поэтому прошу очень серьёзно отнестись к временным ограничениям на парковку и переставить свои транспортные средства на время уборки снега в другое место. В противном случае, учитывая постоянные снегопады, работы добавится не только нам, но и самим жителям”- подчеркнул Ханимяги.
Уборка снега приходит по следующему графику:
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20 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 и 128
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21 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 и110a.
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22 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 68, 78, 76, 74, 72, 80, 82, 84, 86, 90, 134, 136, 140, 142 и 144.
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25 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 146, 148 и 150, а также возле домов Пяэвалилле 3, 9 и 15.
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