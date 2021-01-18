Во дворах Вяйке-Ыйсмяэ пройдет вывоз снега

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, уборка района от снега проходит ежедневно, а с этой недели в планах также вывоз снега со дворов многоквартирных домов. ”Снежная зима этого года даёт возможность насладиться зимними радостями, но возле многоквартирных домов, где каждое проковочное место на счету, снег затрудняет парковку и препятствует движению”, -сказал старейшина.

Ханимяги сказал, что цель управы начать вывоз снега уже сейчас, до того, как количество снега станет критическим и сделает передвижение жителей невозможным. ”Впереди ещё полтора зимних месяца и поэтому прошу очень серьёзно отнестись к временным ограничениям на парковку и переставить свои транспортные средства на время уборки снега в другое место. В противном случае, учитывая постоянные снегопады, работы добавится не только нам, но и самим жителям”- подчеркнул Ханимяги.

Уборка снега приходит по следующему графику:

20 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 и 128

уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 и 128 21 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 и110a.

уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 и110a. 22 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 68, 78, 76, 74, 72, 80, 82, 84, 86, 90, 134, 136, 140, 142 и 144.

уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 68, 78, 76, 74, 72, 80, 82, 84, 86, 90, 134, 136, 140, 142 и 144. 25 января уборка снега пройдёт возле домов Ыйсмяэ теэ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 146, 148 и 150, а также возле домов Пяэвалилле 3, 9 и 15.