Во дворах детских садов Кесклинна начинается ремонт. Родителей просят отнестись к этому с пониманием

”В первую очередь 8 мая начнется ремонт на территории расположенного по адресу Тарту мнт 57 детского сада Месимумму. Затем 20 мая начнется ремонт во дворе Кадриоргского детского сада по адресу Койдула 20а, а в июне придет очередь детского сада Унистусе по адресу Гильди 17”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В ходе ремонта во дворах детских садов будет обновлено асфальтовое покрытие, приведены в порядок канализационные колодцы и зеленые зоны около дорожек. На время строительных работ территория стройки в целях безопасности будет огорожена забором. Работы по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в сотрудничестве с детскими садами осуществляет фирма Tallinna Teede AS. Работы планируется закончить к сентябрю.

”Просим родителей отнестись к необходимым работам с пониманием и приносим извинения за временные неудобства”, — добавила Аус.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.