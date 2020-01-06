06.01.2020, 21:47

Внутрипартийная свара у тартуских центристов: вице-мэр не хочет покидать свой пост

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Внутрипартийная свара у тартуских центристов: вице-мэр не хочет покидать свой пост
Моника Ранд и Яан ТоотсKollaž

Сегодня руководство тартуского отделения Центристской партии (ЦП) обсудило персональный вопрос вице-мэра Тарту Моники Ранд и попыталось объяснить ей, почему она должна подать в отставку со своего поста.

Руководитель тартуского отделения ЦП Яан Тоотс предложил Монике Ранд подать в отставку и на местных выборах 2021 года баллотироваться в Тарту от партии в первой десятке списка, передает ERR. Ранд такой вариант не подходит.

Ранд признала, что как член партии сделала ошибки в оформлении своих расходов в ходе предвыборной кампании, но как к вице-мэру к ней никаких претензий никто не предъявлял.
По словам Ранд, она ждет от руководства тартуского отделения решения, которое позволило бы урегулировать разногласия и продолжить вместе движение вперед.

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Ранее сообщалось, что длительная внутрипартийная свара завершилась 8 ноября решением, что Ранд напишет заявление об уходе, и ее последним рабочим днем станет 31.12.2019.

Но заявление так и не было подано. "Причина в том, что договоренность, достигнутая 8 ноября, не выполнена. Добавить мне больше нечего", - сказала Ранд на прошлой неделе.

Предполагается, что одним из условий договоренности было то, что Тоотс найдет для ранд другое рабочее место.

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