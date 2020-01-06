Внутрипартийная свара у тартуских центристов: вице-мэр не хочет покидать свой пост

Руководитель тартуского отделения ЦП Яан Тоотс предложил Монике Ранд подать в отставку и на местных выборах 2021 года баллотироваться в Тарту от партии в первой десятке списка, передает ERR. Ранд такой вариант не подходит.

Ранд признала, что как член партии сделала ошибки в оформлении своих расходов в ходе предвыборной кампании, но как к вице-мэру к ней никаких претензий никто не предъявлял.

По словам Ранд, она ждет от руководства тартуского отделения решения, которое позволило бы урегулировать разногласия и продолжить вместе движение вперед.

Ранее сообщалось, что длительная внутрипартийная свара завершилась 8 ноября решением, что Ранд напишет заявление об уходе, и ее последним рабочим днем станет 31.12.2019.

Но заявление так и не было подано. "Причина в том, что договоренность, достигнутая 8 ноября, не выполнена. Добавить мне больше нечего", - сказала Ранд на прошлой неделе.

Предполагается, что одним из условий договоренности было то, что Тоотс найдет для ранд другое рабочее место.