06.05.2019, 19:01
Внутрипартийная борьба накаляется: Свен Миксер хочет снова стать председателем соцдемов(5)
Свен Миксер подтвердил "Актуальной камере", что снова баллотируется в председатели Социал-демократической партии.
Свен Миксер подтвердил "Актуальной камере", что снова баллотируется в председатели Социал-демократической партии.
Свое участие в выборах председателя уже подтвердили Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс.
Свен Миксер сказал "АК", что его опыт и знания нужны для руководства партией.
С сегодняшнего дня также начинаются внутрипартийные дебаты. Начнут с Сааремаа, но Миксера там не будет, поскольку у него сегодня другие обязанности в Таллинне.
Миксер впервые был главой соцдемов с октября 2010-го по май 2015 года.
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