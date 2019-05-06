Внутрипартийная борьба накаляется: Свен Миксер хочет снова стать председателем соцдемов

Свое участие в выборах председателя уже подтвердили Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс.

Свен Миксер сказал "АК", что его опыт и знания нужны для руководства партией.

С сегодняшнего дня также начинаются внутрипартийные дебаты. Начнут с Сааремаа, но Миксера там не будет, поскольку у него сегодня другие обязанности в Таллинне.

Миксер впервые был главой соцдемов с октября 2010-го по май 2015 года.