06.05.2019, 19:01

Внутрипартийная борьба накаляется: Свен Миксер хочет снова стать председателем соцдемов

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rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski ja Sven Mikser
Jevgeni Ossinovski ja Sven MikserFoto: Ann Vaida, SDE

Свен Миксер подтвердил "Актуальной камере", что снова баллотируется в председатели Социал-демократической партии.

Свое участие в выборах председателя уже подтвердили Индрек Саар, Рийна Сиккут и Лаури Ляэнеметс.

Свен Миксер сказал "АК", что его опыт и знания нужны для руководства партией.

С сегодняшнего дня также начинаются внутрипартийные дебаты. Начнут с Сааремаа, но Миксера там не будет, поскольку у него сегодня другие обязанности в Таллинне.

Миксер впервые был главой соцдемов с октября 2010-го по май 2015 года.

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